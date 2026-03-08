Le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Chivu per il derby tra Milan e Inter

Dieci punti separano Milan e Inter in campionato, con i nerazzurri in prima posizione a 67 punti e rossoneri secondi a 57, con il Napoli che insegue da molto vicino. Ma il derby è una partita a parte, anche quando non può incidere in maniera attiva sulle sorti della classifica.

Il Milan arriva a questa sfida reduce da una vittoria contro la Cremonese, poi una sconfitta contro il Parma e un pareggio contro il Como.

Dall’altra parte, l’Inter è reduce dallo 0-0 in Coppa Italia sempre con il Como, il 2-0 sul Genoa e la sconfitta contro il Bodo Glimt che è costata l’eliminazione dalla Champions League.

Ora, per, i riflettori sono puntati tutti su San Siro. Fischio d’inizio previsto alle 20:45 di domenica 8 marzo 2026. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

Milan-Inter, le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Leão, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri

A disposizione: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Bartesaghi, Jashari, Ricci, Nkunku, Fullkrug

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Dumfries, Acerbi, Darmian, Carlos Augusto, Diouf, Frattesi, Sucic, Calhanoglu, Lavelli

Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

Il derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma a partire dalle 20:45 di domenica 8 marzo a San Siro, sarà visibile in esclusiva su Sky. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.