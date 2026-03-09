Il tocco di mano di Ricci e non solo: l’Haier Cam del derby

Il giudizio di Doveri su tutti gli episodi arbitrali del derby di Milano

Non sono mancate polemiche nel derby di Milano tra Milan e Inter, in particolare da parte dei nerazzurri.

La squadra di Chivu, infatti, ha protestato nel finale per il tocco col braccio nell’area del Milan di Ricci, giudicato non falloso dall’arbitro e anche dal Var dopo un silent check.

Come dopo ogni giornata, la Serie A ha pubblicato su YouTube un riassunto delle immagini più significative dell’Haier Cam, che mostra le azioni di gioco dalla prospettiva dell’arbitro Doveri, oltre a far sentire le sue parole.

Sull’episodio di Ricci, l’arbitro ha subito detto: “Niente, niente“. Poi, dopo il silent check: “Finito, già controllato: niente“.

Le parole di Doveri sugli episodi arbitrali del derby

Come spesso capita, l’arbitro ha usato un misto di italiano e inglese per dialogare coi calciatori, come nel caso di Pulisic dopo che si stava fermando il gioco in seguito a un contrasto tra Barella e Saelemaekers: “Gioca, gioca, play“. Poi nel caso del contestatissimo corner di Dimarco, su cui Doveri ha fischiato col pallone ancora in volo, si è rivolto così a Dumfries e Dimarco: “Ho fischiato tanto prima, ho fischiato un’ora prima“.

Infine, altro siparietto con Bastoni a fine partita: “Basto! Bastoni! Te voglio dì ‘na cosa. Visto che il tempo è finito, è questo angolo e basta, non c’è il secondo angolo eh, solo questo angolo eh“.