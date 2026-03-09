Questo sito contribuisce all'audience di

Il tocco di mano di Ricci e non solo: l’Haier Cam del derby

Redazione 9 Marzo 2026
Il momento del tocco di braccio di Ricci

Il giudizio di Doveri su tutti gli episodi arbitrali del derby di Milano

Non sono mancate polemiche nel derby di Milano tra Milan e Inter, in particolare da parte dei nerazzurri.

La squadra di Chivu, infatti, ha protestato nel finale per il tocco col braccio nell’area del Milan di Ricci, giudicato non falloso dall’arbitro e anche dal Var dopo un silent check.

Come dopo ogni giornata, la Serie A ha pubblicato su YouTube un riassunto delle immagini più significative dell’Haier Cam, che mostra le azioni di gioco dalla prospettiva dell’arbitro Doveri, oltre a far sentire le sue parole.

Sull’episodio di Ricci, l’arbitro ha subito detto: “Niente, niente“. Poi, dopo il silent check: “Finito, già controllato: niente“.

Le parole di Doveri sugli episodi arbitrali del derby

Come spesso capita, l’arbitro ha usato un misto di italiano e inglese per dialogare coi calciatori, come nel caso di Pulisic dopo che si stava fermando il gioco in seguito a un contrasto tra Barella e Saelemaekers: “Gioca, gioca, play“. Poi nel caso del contestatissimo corner di Dimarco, su cui Doveri ha fischiato col pallone ancora in volo, si è rivolto così a Dumfries e Dimarco: “Ho fischiato tanto prima, ho fischiato un’ora prima“.

Infine, altro siparietto con Bastoni a fine partita: “Basto! Bastoni! Te voglio dì ‘na cosa. Visto che il tempo è finito, è questo angolo e basta, non c’è il secondo angolo eh, solo questo angolo eh“.