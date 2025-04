Le parole in conferenza stampa dell’attaccante del Milan Tammy Abraham dopo il pareggio con l’Inter

Milan e Inter si annullano nella semifinale d’andata di Coppa Italia. A San Siro finisce 1-1, con i gol di Abraham da una parte e Calhanoglu dall’altra.

Tutto rimandato al ritorno, con le due squadre che giocheranno il quinto derby della stagione dopo quelli di campionato e Supercoppa.

Proprio in Supercoppa il protagonista era stato un’altra volta Tammy Abraham, tornato al gol con i nerazzurri dopo la rete decisiva per la vittoria del trofeo in Arabia Saudita.

L’ex Chelsea ha parlato in conferenza stampa dopo la partita con l’Inter, commentando anche il suo futuro e la stagione in corso.

Milan, Abraham: “Vogliamo provare a vincere la Coppa Italia”

Abraham ha cominciato così: “Sono veramente felice per il gol per me e per la squadra. Poi non abbiamo vinto, quindi non siamo contenti e dobbiamo combattere per la prossima partita, essendo positivi, consapevoli di essere una buona squadra. È una stagione difficile per tutti. Però abbiamo altre partite, ogni partita è una finale. Noi vogliamo giocare in Europa. Vogliamo provare a vincere la Coppa Italia“.

L’attaccante ha concluso parlando della stagione e del suo futuro: “Ci sono sempre alti e bassi. Io avrei voluto segnare di più. Ma la stagione non è finita. Ci sono undici partite per cui lottare. Non conosco il mio futuro ora. Il Milan è un grandissimo club, molto appassionato. Voglio lottare fino alla fine per questo club. Restare non dipende solo da me“.