Milan, risentimento all’adduttore sinistro per Saelemaekers
Risentimento all’adduttore sinistro per Saelemaekers: in dubbio la sua presenza contro la Roma
Dopo l’infortunio procuratosi contro il Lecce, arrivano i primi accertamenti sulle condizioni di Saelemaekers.
Il giocatore belga ha accusato un risentimento all’adduttore sinistro. In dubbio quindi la sua presenza nel match in programma domenica 25 gennaio 2026 contro la Roma di Gian Piero Gasperini, sua ex squadra.
Verrà monitorata l’evoluzione clinica del giocatore in settimana.