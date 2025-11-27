Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Pulisic potrebbe non farcela per la Lazio. In gruppo Saelemaekers

Redazione 27 Novembre 2025
Milan, l'esito degli esami di Pulisic
Christian Pulisic (IMAGO)

Alexis Saelemaekers si è allenato in gruppo con il Milan in vista della Lazio; Christian Pulisic potrebbe non recuperare dall’affaticamento

Nella giornata di mercoledì 26 novembre Christian Pulisic ha lavorato a parte con il Milan, mentre si è allenato regolarmente con il gruppo Alexis Saelemaekers.

In vista della partita contro la Lazio, i due rossoneri erano alle prese rispettivamente con un affaticamento muscolare e un problema alla schiena.

Come riferito da Peppe Di Stefano in diretta per SkySport24, l’esterno belga dovrebbe sicuramente recuperare per la sfida di sabato 29 contro i biancocelesti.

Più difficile vedere Pulisic, che potrebbe non farcela per la partita contro la Lazio. Il problema è di lievissima entità, ma comunque è difficile una sua presenza per la gara contro la formazione di Sarri.

Le possibili soluzioni di Allegri

Il recupero dell’esterno belga è fondamentale per i rossoneri. Con Athekame out per un problema al soleo, l’unico disponibile per giocare sulla destra è Saelemaekers, la cui contrattura alla schiena non dovrebbe limitarlo.

In caso di assenza di Pulisic al suo posto uno tra Loftus-CheekNkunku, con il primo favorito. Senza Gimenez, che ha lavorato a parte, Allegri potrebbe scegliere di tenersi un attaccante in panchina in caso di necessità a partita in corso.