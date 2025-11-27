Milan, Pulisic potrebbe non farcela per la Lazio. In gruppo Saelemaekers
Alexis Saelemaekers si è allenato in gruppo con il Milan in vista della Lazio; Christian Pulisic potrebbe non recuperare dall’affaticamento
Nella giornata di mercoledì 26 novembre Christian Pulisic ha lavorato a parte con il Milan, mentre si è allenato regolarmente con il gruppo Alexis Saelemaekers.
In vista della partita contro la Lazio, i due rossoneri erano alle prese rispettivamente con un affaticamento muscolare e un problema alla schiena.
Come riferito da Peppe Di Stefano in diretta per SkySport24, l’esterno belga dovrebbe sicuramente recuperare per la sfida di sabato 29 contro i biancocelesti.
Più difficile vedere Pulisic, che potrebbe non farcela per la partita contro la Lazio. Il problema è di lievissima entità, ma comunque è difficile una sua presenza per la gara contro la formazione di Sarri.
Le possibili soluzioni di Allegri
Il recupero dell’esterno belga è fondamentale per i rossoneri. Con Athekame out per un problema al soleo, l’unico disponibile per giocare sulla destra è Saelemaekers, la cui contrattura alla schiena non dovrebbe limitarlo.
In caso di assenza di Pulisic al suo posto uno tra Loftus-Cheek e Nkunku, con il primo favorito. Senza Gimenez, che ha lavorato a parte, Allegri potrebbe scegliere di tenersi un attaccante in panchina in caso di necessità a partita in corso.