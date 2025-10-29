La situazione sugli infortunati del Milan

L’emergenza infortunati in casa Milan si avvicina alla sua conclusione. Iniziando da Pulisic, l’attaccante statunitense sta molto meglio e rientrerà in gruppo dalla prossima settimana. Più difficile che sia a disposizione in vista della sfida contro la Roma, ma tutto dipenderà dai prossimi allenamenti.

Riguardo alla situazione relativa a Leao, uscito all’intervallo di Atalanta-Milan, le condizioni del portoghese verranno valutate nei prossimi giorni. Nessuna lesione per il numero 10, ma per capire se sarà a disposizione contro la Roma bisognerà aspettare i prossimi giorni.

Anche Tomori è uscito malconcio dalla trasferta di Bergamo, a seguito di una botta al ginocchio in uno scontro di gioco. Nonostante l’inglese sia rimasto in campo, il difensore ha lasciato la New Balance Arena camminando con fatica. Gli esami hanno escluso lesioni, ma la contusione rischia di compromettere la sua presenza nel Sunday Night Match.

Rabiot sta provando a bruciare le tappe. Il francese punta al rientro prima della sosta, provando ad esserci in occasione della sfida contro il Parma, ultima gara prima della sosta per le Nazionali.