Le parole di Zlatan Ibrahimović dopo aver portato la fiamma olimpica per le vie della città di Milano.

Siparietto di Zlatan Ibrahimović dopo aver portato la fiamma olimpica per le vie della città di Milano. I Giochi sono già iniziati ma stasera, venerdì 6 febbraio, ci sarà la cerimonia inaugurale allo stadio San Siro.

“È stata un’emozione infinita, sono molto molto onorato. Ho sempre detto che l’Italia è la mia seconda casa, è un posto che mi ha dato tanto“, ha dichiarato ai canali ufficiali del Milan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @_gianlucadimarzio.com_

Il tedoforo rossonero ha anche commentato ridendo: “I Giochi possono iniziare: le Olimpiadi sono state zlatanizzate“.

E infine: “Questo è un momento che mi porterò dietro. Il Milan e Milano sono parte della mia vita: ho trascorso il 70% della mia esistenza in questa città. Rappresentare il Milan è un grande onore, è parte della mia storia. Il Milan è Milano“.