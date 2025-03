Milan, riecco Zlatan Ibrahimovic: lo svedese torna al fianco della squadra

Dopo oltre tre settimana di assenza, Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello per presenziare all’allenamento del Milan in avvicinamento alla super sfida di domenica sera alle 20.45 contro il Napoli.

In queste settimane lo svedese, Senior Advisor di RedBird, non si era fatto vedere a fianco del club rossonero.

Adesso, però, rieccolo a Milanello a pochi giorni da una sfida che potrebbe indirizzare in maniera decisiva il finale di stagione della squadra di Conceição.

Lo svedese era assente da circa tre settimane, anche a causa di una forte influenza che lo ha tenuto fermo ai box.

Milan, Zlatan is back: riecco Ibrahimovic

Il ritorno di Ibrahimovic al fianco del Milan arriva in un momento particolbaemrnete. delicato per i rossoneri. Da un lato la squadra e Conceição devono rincorrere il quarto posto per entrare in Champions, dall’altro il club è alle prese con il casting per scegliere il nuovo direttore sportivo.

La decisione in merito, però, non dovrebbe arrivare prima di Pasqua, con diversi nomi sul taccuino (QUI I DETTAGLI). Il ritorno di Ibrahimovic si inserisce anche in questo quadro, in cui andranno poi definite le diverse aree di competenza all’interno della società.