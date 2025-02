Milan, Ibrahimović: “Champions? Ogni partita è una finale. C’è tempo per pensarci”

L’intervista di Zlatan Ibrahimović a pochi istanti da Milan-Verona

A pochi attimi da Milan-Verona, Zlatan Ibrahimović è intervenuto a Sky Sport per rilasciare alcune dichiarazioni.

Di seguito, le sue parole.

“Ogni partita è come una finale. Tutti i punti sono importanti e si deve vincere. Martedì arriverà tra qualche giorno, ci sarà tempo per pensare alla Champions. Se mi aspetto di più di qualcuno? Prima della partita ti aspetti sempre di più, ma durante il match diventa una salita. Oggi c’è Verona, martedì la seconda di Champions. Mi aspetto tanto da tutti quanti. Sono giocatori del Milan e devono comportarsi come tali“.

“Se giocassi ancora? Potrei avere feeling con tutti, ma sono loro che dovrebbero adattarsi a me (ride, ndr). Tutti possono giocare, creare. Non mi metto in mezzo al lavoro dell’allenatore. Bisogna avere l’equilibrio per giocare bene”.

