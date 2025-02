Milan, Ibrahimović: “Dobbiamo rialzarci in classifica. Giménez? Ha margini di miglioramento”

A pochi minuti dalla partita con l’Empoli, Zlatan Ibrahimović ha parlato ai microfoni di DAZN del suo Milan in vista della partita di campionato

Si avvicina il fischio d’inizio di Empoli-Milan, e i rossoneri cercheranno in ogni modo di far vedere nuovamente quanto di buono fatto nella partita di Coppa Italia vinta contro la Roma.

Zlatan Ibrahimović, a pochi attimi dalla partita, ha presentato la gara contro i toscani ai microfoni di DAZN.

“Oggi il risultato è molto importante. Oggi ma come in tutte le partite. Bisogna vincere, continuare così per alzarci in classifica. Per noi è fondamentale”.

Il dirigente aggiunge. “L’allenatore deve tirare fuori il massimo dal giocatore. Ma l’importante è il collettivo. La difesa? Quella deve essere il nostro miglior attacco. Devi difendere, soprattutto nelle partite difficili”.

Milan, le dichiarazioni di Ibrahimović

L’ex calciatore commenta anche Gimenez, che partirà dalla panchina. “Crediamo tanto in lui, per questo abbiamo fatto questo tipo di investimento. Lo dobbiamo far stare bene. Gimenez è molto forte in area, segna tanto e non solo”.

Ibrahimovic torna alla partita di Coppa Italia vinta contro la Roma. “Ha fornito due assist, uno era per un compagno in fuorigioco. L’altro era regolare. Aiuta la squadra ma ha ampi margini di miglioramento. Non è facile arrivare in Italia, ma questa è una nostra responsabilità”.