Le parole del dirigente del Milan, Zlatan Ibrahimovic, nella consueta intervista pre partita prima della gara contro il Napoli

Gli azzurri per continuare il duello scudetto con l’Inter e sfruttare lo stop dell’Atalanta, i rossoneri per restare attaccati al treno dell’Europa: sono questi gli obiettivi di Napoli e Milan stasera, 30 marzo.

Gli uomini di Conte arrivano alla gara dopo aver pareggiato 0-0 al Penzo contro il Venezia prima della sosta per le nazionali.

Quelli di Conceicao, nell’ultima prima dello stop, hanno battuto il Como di Cesc Fabregas 2-1 a San Siro.

Prima della sfida contro il Napoli a parlare nella consueta intervista pre partita è stato Zlatan Ibrahimovic.

Milan, l’intervista pre partita di Ibrahimovic

Ibrahimovic ha cominciato l’intervista parlando dell’ultimo periodo: “Sono stato male perché ho tagliato i capelli e il fisico ha preso uno shock (ride, ndr). Sono stato male, ho preso un virus. Ho anche perso 3kg. Ora però sto meglio. Sono qua per aiutare tutti, in campo e fuori. Sono presente e futuro“.

Il dirigente rossonero ha poi continuato parlando del futuro DS: “So che si parla tanto di questa figura, noi siamo uniti, stiamo parlando tutti i fiori di cosa serve. Non posso entrare nei dettagli. Ho visto che hanno scritto che ho litigato con Furlani: non è vero. Noi parliamo tutti i giorni di tutte le cose. Sono qua per aiutare tutti quanti, spero che andrà meglio“.

“Ero vicino 5-6 anni fa al Napoli”: le parole di Ibrahimovic

Ibrahimovic ha concluso l’intervista raccontando del suo possibile passaggio al Napoli qualche anno fa: “Ero vicino 5-6 anni fa ma non è successo. Questo è il destino forse non doveva succedere. Adesso quando sono entrato in campo ho percepito tanta adrenalina. Mi ricordo l’ultima partita qua, se non mi ricordo male ho fatto due gol“.