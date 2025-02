Milan, Ibrahimovic: “Mercato? Sapremo a fine stagione se è andato bene”

Le parole del dirigente rossonero, Zlatan Ibrahimovic, prima della gara di Champions League del Milan contro il Feyenoord

Manca sempre meno all’inizio dell’andata del playoff di Champions League del Milan contro il Feyenoord. I rossoneri arrivano alla gara dopo la vittoria in campionato contro l’Empoli.

Nell’ultima partita del “girone unico” europeo, invece, gli uomini di Conceicao hanno perso contro la Dinamo Zagabria.

Prima della gara contro gli olandese il dirigente rossonero, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato del calciomercato estivo e invernale del Milan

Milan, l’intervista pre partita di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha cominciato l’intervista parlando del mercato: “I nomi che sono arrivati sono per alzare il livello. Per portare qualcosa di nuovo. Abbiamo tante partite, abbiamo pensato di avere due squadre. Per come piace giocare al mister servono le gambe, ora ha tante possibilità. Se il mercato è andato bene lo sapremo a fine stagione“.

Il dirigente del Milan ha poi continuato: “Tutto quello che stiamo facendo è per arrivare al meglio. Se porti risultati, porti trofei. Se porti trofei scrivi la storia“.

“Abraham può fare di più”: le parole di Ibrahimovic

Ibrahimovic ha poi concluso esprimendosi sul mercato estivo: “Fofana ha un livello altissimo, Pavlovic non ha avuto tanto spazio. Morata non ‘ha cliccato’. Abraham può fare di più come tutti gli altri“.

