Milan, Ibrahimovic: “Arbitri? Chiedo rispetto per il Milan e i suoi giocatori. Manderemo una lettera all’AIA”

Le parole di Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa nel corso della presentazione di Joao Felix ai media rossoneri

A margine della presentazione di Joao Felix in conferenza stampa ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente rossonero si è soffermato sia sul momento del Milan sia sulla questione arbitrale.

Sugli episodi dela gara tra i rossoneri e l’Empoli lo svedese ha detto: “Quando giochiamo, chiedo sempre ai giocatori di essere Ho detto a Piaretto: ‘Chiedo solo rispetto per il Milan e per i nostri giocatori’. Sono rimasto un po’ sorpreso dal fatto che i nostri giocatori non abbiano reagito in maniera più forte al fallo su Walker, però se fosse andata male lì Walker sarebbe potuto restar fuori un anno. L’episodio di Tomori? È la conseguenza del lasciare andare avanti il gioco“.

“Per noi non è accettabile, manderemo una lettera all’AIA, non è una situazione accettabile. Ci siamo trovati noi in uno in meno, mentre dovevano essere loro in 10 per il fallo su Walker. Chiedo rispetto per il Milan e per i suoi giocatori”: ha concluso il dirigente rossonero.

Ibrahimovic ha parlato anche di come sono andati questi mesi nel ruolo di dirigente: “Ogni giorno è una nuova esperienza. La mia più grande rabbia è non poter aiutare la squadra in campo. Ora provo ad aiutare in tutti i modi dall’altra parte. Ci sono momenti alti e bassi, ma stiamo lavorando e siamo fiduciosi. Abbiamo grandi ambizioni. Non è un one man show: siamo un team che lavora e cerca ogni giorno come migliorare. Per esempio: oggi ho imparato che gli arbitri sono sotto l’Aia. Ma non c’è da ridere, perché la lettera arriva“.

“4 attaccanti? Se difendono possono giocare tutti”: le parole di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic si è soffermato anche sulla possibilità del Milan di avere 4 attaccanti contemporaneamente in campo: “Quando abbiamo fatto questo mercato abbiamo cercato di dare all’allenatore due squadre. Giochiamo tanto e servono alternative. Il mister ha tante opzioni ora. Se gli attaccanti difendono possono giocare tutti insieme“.

“Serve equilibrio, difendere e attaccare. L’importante è aver dato al mister due squadre e tante alternative. Tocca a lui decidere chi far giocare, nessuno ha il posto in campo garantito“: ha concluso il dirigente rossonero.

“Felix? È un giocatore di magia”: la conferenza stampa di Ibrahimovic

Ibrahimovic ha parlato anche dell’arrivo di Joao Felix: “Si è già presentato con un gol di magia. È un grande talento, ha tanta esperienza, nonostante sia ancora giovane e possa crescere ancora. Abbiamo cercato un giocatore tra centrocampo e attacco per le partite bloccate, contro le squadre chiuse può fare la differenza“.

“È un giocatore di magia e questa cosa ce l’hai o non ce l’hai. Conceicao lo conosce bene bene. La sua qualità parla per sé stesso. Noi siamo soddisfatti. Dobbiamo ora metterlo in condizione di fare il meglio possibile“: ha concluso lo svedese.

