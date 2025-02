Milan, Ibrahimovic: “Vogliamo andare avanti. Joao Felix resterà? Tutto è possibile”

Le sue dichiarazioni alla vigilia della gara di ritorno dei playoff di UCL contro il Feyenoord

Attualmente in Portogallo per i funerali dell’ex presidente del Porto Pinto da Costa, è stato Zlatan Ibrahimovic – a presentare al posto dell’allenatore Sérgio Conceição – la gara di ritorno dei playoff di UCL contro il Feyenoord.

Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport alla vigilia della sfida europea.

Milan, Ibrahimovic: “Approccio? Come se fosse una finale”

Ibrahimovic ha esordito così: “Mi aspetto un Milan più concreto e aggressivo: dobbiamo e vogliamo vincere per andare avanti nella competizione. Voglio un approccio come se fosse una finale. Ogni partita è diversa: noi dobbiamo essere concentrati su noi stessi e fare quello che sappiamo fare. Questi momenti sono belli: quando c’è tanto da giocarti è sempre bello per un calciatore”.

Lo svedese ha poi proseguito: “La Champions League, per la storia del Milan, è sempre importante. Noi lavoriamo per portare risultati. Tutti volevano questi 4 attaccanti, poi quando sono presenti vogliono cambiarli. Indipendentemente da chi entra, chi c’è in campo deve lavorare per vincere”.

Milan, le parole di Ibrahimovic

Sui rinnovi di Theo, Maignan e Reijnders: “Stiamo parlando con tutti e tre. Per noi è tutto sotto controllo: loro vogliono continuare con noi”. E su Joao Felix: “Tutto è possibile. Dobbiamo farlo stare bene, dopo il campionato parleremo e vedremo”.

Sul ruolo in società: “Sono sempre rilassato. Sto facendo esperienza: ogni giorno ha la sua storia. Sto imparando tanto e sto vedendo il calcio da un altro punto di vista. Devo pensare più per tutti e meno per me stesso: parlo con i dirigenti ogni giorno”.

--> --> -->-->