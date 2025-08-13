Milan, primo contatto con gli agenti di Rasmus Højlund: le ultime

Primo contatto tra il Milan e gli agenti di Rasmus Højlund: gli ultimi aggiornamenti

Il Milan è alla continua ricerca del profilo giusto da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri per affiancare a Santiago Gimenez in attacco.

Come già raccontato nei giorni scorsi, sono diversi i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera. Oltre a Vlahovic, il primo nome rimane comunque quello di Rasmus Højlund dal Manchester United.

Dopo l’arrivo di Benjamin Šeško ai Red Devils, è diminuito ulteriormente lo spazio a disposizione del danese. Avanza quindi Højlund e c’è stato anche primo contatto diretto tra il Milan e gli agenti del giocatore per spingere e cercare di avere la sua approvazione al trasferimento

Manca ancora anche l’accordo dei rossoneri con i Red Devils, i quali hanno però aperto al prestito del giocatore e sono anche aperti a parlare di un diritto di riscatto fissato a una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro.