Milan, manca ancora l’accordo con il Manchester United per Hojlund

Rasmus Hojlund, Manchester United (IMAGO)

Il Milan continua a lavorare per Rasmus Hojlund, ma manca ancora l’accordo con lo United

In casa Milan si continua a lavorare sull’attacco, ora che De Winter è arrivato e che manca davvero poco per Athekame.

L’obiettivo principale al momento è Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United dopo l’acquisto di Sesko. I rossoneri non hanno ancora l’accordo con i Red Devils, i quali hanno però aperto al prestito del giocatore e sono anche aperti a parlare di un diritto di riscatto fissato a una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro).

Di conseguenza inizieranno anche a parlare con il danese, i cui agenti fino a questo momento non sono stati contattati dal Milan.

Il classe 2003 non vorrebbe lasciare il Manchester United, ma di fronte a un’opportunità come quella rappresentata dal Milan potrebbe cambiare idea.