A rischio l’arrivo di Harder, il Milan può tornare su Vlahovic
L’arrivo di Harder è a rischio perché lo Sporting non garantisce di trovare il sostituto in tempi brevi. Il Milan ora può tornare su Vlahovic
Rischia di saltare l’arrivo al Milan di Conrad Harder. Il motivo è che lo Sporting non garantisce l’arrivo di un sostituto in tempi brevi.
I rossoneri, quindi, potrebbero decidere di non aspettare più, perché il club portoghese non darebbe il via libera all’operazione prima di sostituire l’attaccante.
Con Harder a serio rischio, il Milan può ora tornare su Dusan Vlahovic.
L’attaccante della Juventus resta il preferito di Massimiliano Allegri.