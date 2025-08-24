Milan, primo contatto con l’agente di Conrad Harder: la situazione

Primo contatto tra il Milan e gli agenti di Conrad Harder

Sono ore calde in casa Milan: proprio in queste ore infatti, è in corso un vero e proprio vertice di mercato.

Massimiliano Allegri ha da poco raggiunto la sede di Casa Milan (LEGGI QUI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI), e saranno molti gli argomenti di cui si discuterà con la dirigenza del club.

Tra questi, uno è sicuramente legato a Conrad Harder, attaccante danese dello Sporting Lisbona che i rossoneri stanno seguendo con grande attenzione. Poco prima dell’arrivo dell’allenatore del Milan infatti, c’è stato un primo contatto con l’agente del calciatore. Nelle prossime ore sono attese novità.