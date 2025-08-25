Milan, Harder a un passo
A un passo l’arrivo di Harder al Milan: la situazione.
Siamo a un passo dall’arrivo di Harder al Milan: la trattativa ora è ai dettagli.
Si stano infatti trattando i dettagli per un accordo economico.
L’agente del giocatore farà un ultimo passaggio con il suo assistito prima di dare l’ultimo ok ma i rossoneri contano di avere ormai l’accordo in chiusura.
Come raccontato in queste ore, nella giornata di lunedì 25 agosto, il Milan ha avuto anche un nuovo incontro con l’agente del giocatore per definire la parte contrattuale.