Milan, l’arrivo di Harder previsto dopo giovedì: lo Sporting aspetta il sostituto

Harder (IMAGO)

Il Milan attende il via libera dello Sportin CP per Harder: difficile che il danese arrivi in Italia prima di giovedì

Sono giorni molto caldi in casa Milan per quanto riguarda il mercato e, nello specifico, il nuovo attaccante. Dopo che è saltata l’operazione Boniface i rossoneri si sono fiondati su Conrad Harder, attaccante danese per cui è stato trovato un accordo con lo Sporting CP sulla base di 24 milioni di euro più 3 di bonus.

I portoghesi stanno ora visionando i documenti, ma non hanno ancora dato il via libera al giocatore per poter viaggiare l’Italia.

Per questo, infatti, servirà ancora qualche giorno: il club di Lisbona vuole infatti avere prima la certezza dell’arrivo del sostituto, Fotis Ioannidis, che sarà impegnato nella serata di giovedì per i playoff di Europa League.

A questo punto è difficile che il calciatore danese possa viaggiare per l’Italia prima di giovedì: il Milan, intanto, attende.