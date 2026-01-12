Il Milan ha preso informazioni per Goretzka, in scadenza con il Bayern Monaco a giugno
In caso di mancato rinnovo con il Bayern Monaco, il Milan ci prova per Leon Goretzka a parametro zero per giugno
Il Milan di Massimiliano Allegri, in attesa di eventuali mosse dopo Füllkrug a gennaio, monitora anche i giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno 2026.
Tra le possibili occasioni a 0 c’è anche Leon Goretzka, che al momento non ha ancora rinnovato con il Bayern Monaco.
I rossoneri, sempre cercando di non sforare i parametri economici, hanno preso informazioni sul calciatore per provare a portarlo ad Allegri a giugno, a parametro 0.
Fin ora in Bundesliga Goretzka è sceso in campo 15 volte, realizzando 1 rete. Il calciatore ex Schalke, campione d’Europa nel 2020, non è più un titolare inamovibile del Bayern Monaco, come dimostrano anche i pochissimi minuti giocati in Champions League.