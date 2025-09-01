Milan, Gomez in pugno: ora dipende da Guehi al Liverpool

Il Milan ha in pugno Joe Gomez: i rossoneri hanno trovato l’accordo verbale, ora dipenderà dal passaggio di Guehi al Liverpool

Joe Gomez è sempre più vicino al Milan.

Come raccontato nelle scorse ore, i rossoneri avevano già aumentato la fiducia per l’operazione, e ora hanno raggiunto accordi verbali per il suo trasferimento.

Adesso il Milan attende il via libera del Liverpool, che arriverà se i Reds chiuderanno per Guehi.

Nel frattempo, il club rossonero è in chiusura per David Odogu, difensore classe 2006 del Wolfsburg.