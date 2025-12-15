Il Milan e Gimenez valutano l’intervento chirurgico alla caviglia per l’attaccante messicano che sente ancora dolore

Santiago Gimenez continua a non a disposizione di Massimiliano Allegri.

Ormai più di un mese fa l’attaccante messicano ha annunciato, sui propri profili social, un infortunio alla caviglia che lo avrebbe tenuto fuori per diverse settimane.

Il giocatore è ancora out, e come riferito da Peppe Di Stefano: “Sente ancora dolore all’articolazione”. Dopo un consulto medico in Olanda, non è da escludere che il centravanti ex Feyenoord si sottoponga a intervento chirurgico per risolvere il problema. Resta anche la possibilità che si proceda con la terapia conservativa.

Nell’ultimo allenamento a Milanello in vista della Supercoppa, Fofana ha lavorato in gruppo; ancora a parte Leao. Ricordiamo inoltre che Gimenez in ogni caso non partirà per la Supercoppa, che vedrà i rossoneri impegnati contro il Napoli giovedì 18 dicembre.