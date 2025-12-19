Milan, operazione riuscita per Gimenez: almeno due mesi di stop
Milan, operazione riuscita per Gimenez: il comunicato del club e i tempi di recupero
Operazione riuscita per Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan, arrivato in rossonero nella scorsa sessione invernale di calciomercato.
Dopo diversi problemi fisici, infatti, l’ex Feyenoord ha deciso di optare per l’intervento chirurgico alla caviglia, per risolvere definitivamente i problemi e poter tornare in campo senza eventuali strascichi.
Come riporta il comunicato del Milan, l’operazione svolta ad Amsterdam nella giornata di giovedì 18 dicembre è riuscita correttamente.
L’ultima presenza con il club risale al 28 ottobre contro l’Atalanta. Per tornare in campo, ora, bisognerà aspettare almeno altri due mesi. Di seguito la nota del club.
Milan, il comunicato su Gimenez
Ecco il comunicato del Milan. “Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di oggi ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L’operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs alla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita“.
A conclusione, anche un dettaglio proprio sull’iter riabilitativo: “Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo“.