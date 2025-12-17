Santi Gimenez starà fuori almeno altri due mesi: il messicano del Milan ha deciso di operarsi alla caviglia sinistra

Un mese e mezzo di stop non è bastato a Santiago Gimenez, che continua ad accusare il dolore alla caviglia che lo ha costretto a fermarsi dopo la partita contro l’Atalanta, quando ha dichiarato di aver bisogno di fermarsi.

Inizialmente si era scelto di adottare una terapia conservativa, che però non è risultata funzionale alla luce della situazione attuale. Per questo motivo, l’ex Feyenoord ha deciso di operarsi dopo il consulto di ieri – martedì 16 dicembre – in Olanda.

Nella migliore delle ipotesi il messicano starebbe fuori almeno due mesi, e questo per Allegri significherebbe riaverlo a disposizione non prima di febbraio. L’obiettivo, infatti, è far sì che il numero 7 possa rientrare al meglio per poi prepararsi al Mondiale che disputerà in casa, con il suo Messico.

E questo non può che impattare sulle strategie di mercato del club rossonero: diventa difficile – se non impossibile – a questo punto immaginare la partenza dell’attaccante nella finestra di mercato, ma allo stesso tempo Tare avrà il compito di trovare un sostituto: ore di valutazione, dunque, in casa Milan per individuare il profilo ideale.