Santiago Giménez si racconta: “Milan, sogno lo Scudetto”

L’intervista a Sky Sport dell’attaccante del Milan Santiago Gimenez

Dalla crescita personale agli obiettivi del suo Milan, fino ai sogni da inseguire in rossonero. In una lunga intervista, Santiago Giménez si è raccontato a Sky Sport.

Prima di tutto, l’attaccante messicano ha parlato del nuovo allenatore: “L’impressione è molto bella e anche gli obiettivi sono molto alti, perché siamo in un club grande come il Milan. Dobbiamo esserne all’altezza, lavorare duro e sono sicuro che sarà una bella stagione”.

Continua poi: “Come si dice in Italia, quando lavori devi andare forte, ma poi c’è spazio per la gioia, per la famiglia, per la squadra. Credo che Allegri abbia la combinazione migliore“, ha poi aggiunto.

Allegri ha sempre avuto attaccanti che hanno segnato tanto e si parla anche dell’arrivo di un altro centravanti ma questo non spaventa Gimenez: “Sarebbe una gioia e una soddisfazione. Più la rosa è ampia e competitiva, più si cresce. Lavorerò per segnare tanti gol”.

Milan, l’intervista di Santiago Giménez

Giménez continua parlando degli obiettivi stagionali: “Sì, è sempre un sogno vincere lo Scudetto. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, passo dopo passo. L’arrivo di Modric, che ha vinto tanti titoli, sicuramente ci motiverà“. Continua poi parlando del croato: “Incredibile. Dal primo giorno si vede la sua qualità. È un giocatore che serve molto gli attaccanti, e noi bomber siamo contenti di avere uno come lui”.

E infine un focus personale: “Sono lo stesso Santiago di sei mesi fa, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi“.