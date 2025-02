Milan, Gimenez segna dopo 40 secondi e si scusa

Arriva il gol dell’ex: Santiago Giménez sblocca il match di ritorno dei playoff di Champions League con il Feyenoord.

Peggio del gol dell’ex, c’è solo il gol dell’ex a freddo. Pronti-via e il Milan riprende subito il punteggio dell’andata, e lo fa grazie al gol di Santiago Giménez. Proprio l’ex che in meno di sessanta secondi sblocca il risultato.

Rossoneri che dopo pochi secondi dal fischio d’inizio si trovano già nell’area del Feyenoord costringendo gli olandesi a concedere subito un calcio d’angolo. Palla per Pulisic (scelto da Conceicao a discapito di quanto risultava alla vigilia) che dalla destra fa partire un cross: sponda di testa di Thiaw che in area di rigore trova Santi Gimenez. A San Siro è già 1-0 Milan.

Il 7 rossonero non ha poi esultato contro i suoi ex tifosi così come aveva dichiarato prima della gara dell’andata.

Si tratta del terzo gol più veloce realizzato dal Milan in Champions League dopo quello di Pato al Barcellona (13 secondi) e Seedorf contro lo Schalke (21 secondi). Gimenez, secondo quanto riportato da Opta, è il secondo giocatore a segnare sia a favore che contro una stessa squadra in una singola edizione nelle grandi competizioni europee, dopo Conny Torstensson (con e contro il Bayern Monaco nella Coppa dei Campioni 1973/74)

