Milan, Giménez rimarrà in rossonero: non partirà negli ultimi giorni di mercato

Santiago Giménez rimarrà al Milan

Il futuro di Santiago Giménez sarà ancora in rossonero.

Il calciatore messicano non partirà in questi ultimi giorni di mercato, ed eventuali offerte non cambieranno la volontà dell’attaccante di rimanere in rossonero né tanto meno del Milan di privarsi del proprio giocatore.

Qualsiasi tipo di offerta che arriverà non sarà presa in considerazione dal club. In più, il messicano si sta preparando per la nuova stagione: nella serata di oggi – 23 agosto – ci sarà l’esordio in Serie A contro la Cremonese.