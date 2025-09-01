Milan, l’agente di Giménez chiude alla partenza via social

Giménez rimane al Milan: arriva anche la conferma dal suo agente Rafaela Pimenta.

Santiago Giménez ha deciso di rimanere al Milan. A confermarlo è anche l’agente Rafaela Pimenta attraverso un post sui suoi profili social.

Nonostante il forte interesse di altri club, il messicano vuole dimostrare il suo valore e il suo attaccamento ai rossoneri e ai tifosi.

Terminano dunque i contatti tra Milan e Roma per lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk, che quindi rimarrà in giallorosso.

Come anticipato, nelle scorse ore le due parti non erano riuscite a trovare l’intesa e la trattativa era in stand-by.