Milan-Genoa, le formazioni ufficiali

Le scelte di Allegri e De Rossi sui 22 titolari che scenderanno in campo per Milan-Genoa

Milan e Genoa stanno per scendere in campo nell’ultima partita del girone di andata di questa Serie A, in attesa dei recuperi della sedicesima giornata.

I rossoneri sono imbattuti in campionato dal 23 agosto e arrivano da 5 vittorie nelle ultime sei giornate. Con una vittoria, la squadra di Massimiliano Allegri, tornerebbe a –1 dall’Inter e allungherebbe sul Napoli.

Il Genoa di De Rossi, al contrario, dopo una buona partenza nelle prime partite dell’allenatore, si trova in un momento di difficoltà: 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro. Fare punti a San Siro sarebbe importante in chiave salvezza.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori sui 22 titolari che scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri

A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Füllkrug, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: De Rossi

A disposizione: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini

Dove vedere Milan-Genoa in tv e streaming

La partita tra Milan e Genoa si giocherà questa sera alle 20:45 e chiuderà il turno infrasettimanale di Serie A.

Sarà possibile vederla in diretta streaming esclusiva su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli abbonati al servizio “Zona Dazn”.