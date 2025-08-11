Milan e Genoa alla finalizzazione dei documenti per De Winter: le ultime

Manca sempre meno al passaggio di Koni De Winter dal Genoa al Milan: le ultime

Dopo il trasferimento di Malick Thiaw dal Milan al Newcastle, la dirigenza rossonera si è messa subito al lavoro per trovare il sostituto per Max Allegri.

Così è stato e, come raccontato passo passo in esclusiva, il Milan ha trovato l’accordo per Koni De Winter.

I due club, dopo aver trovato un’intesa di massima nella serata di domenica 10 agosto, ora stanno finalizzando e preparando tutti i documenti prima dello scambio e delle firme.

Entro metà pomeriggio dovrebbero quindi essere concluse queste operazioni e si dovrebbe decidere la data delle visite che, con ogni probabilità, dovrebbero essere fissate per la giornata di martedì 12.