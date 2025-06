Alvaro Morata ha rilasciato alcune dichiarazioni a Jugones. L’attaccante spagnolo ha parlato del suo futuro

Alvaro Morata sogna il ritorno in patria. In un’intervista a Jugones, il capitano della Spagna ha parlato del suo futuro. L’attaccante ha concluso la stagione al Galatasaray, dov’era approdato lo scorso inverno in prestito dal Milan.

Nei piani dell’ex Juve, però, non sembrano esserci i colori rossoneri. Morata ha dichiarato che gli piacerebbe tornare a giocare nella Liga spagnola.

La punta ha parlato delle voci riguardanti un’interesse del Siviglia nei suoi confronti. “Che io sappia non è vero“, queste le parole del giocatore che si è detto comunque lusingato di essere accostato al club andaluso.

Di seguito le parole di Alvaro Morata nell’intervista a Jugones.

“Mi piacerebbe tornare in Spagna”

Alla domanda sul suo prossimo club spagnolo Morata ha risposto: “Il Getafe“. Il capitano della Nazionale campione d’Europa ha rivelato: “A me e alla mia famiglia piacerebbe tornare in Spagna. Farò anche ciò che renderà più felice loro“.

Riguardo l’interesse del Siviglia Morata ha risposto: “In base a ciò che so io non è vero. È comunque un grande club, come potrei escluderlo?“.

“Farò di tutto per giocare al Getafe”

Alvaro Morata è cresciuto calcisticamente nel Getafe. Lo spagnolo, infatti, si è trasferito dalle giovanili dell’Atletico Madrid alla cantera del Getafe, per poi firmare con il Real Madrid.

Su gli Azulones la punta ha dichiarato: “L’ho sempre detto, farò di tutto pur di giocare al Getafe, però questo non è il momento giusto“.