Milan, Gabbia: “Faremo di tutto per tornare in Champions. Su Modric…”

Le dichiarazioni di Matteo Gabbia sui test prestagionali, gli obiettivi del Milan e non solo

Continua la preparazione del Milan di Max Allegri in vista della stagione 2025/2026. Dietro l’angolo c’è l’ultimo test prestagionale contro il Perth Glory, in Australia. Poi il ritorno in Italia.

Ancora qualche operazione in entrata e in uscita da definire (su tutte l’incognita Jashari) per la dirigenza rossonera, che però intanto ha già rinforzato la rosa con Modric, Ricci e Estupinan per citarne alcuni.

Il difensore e giocatore chiave del Milan, Matteo Gabbia, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport direttamente dal ritiro australiano.

Nelle sue dichiarazioni, le prime impressioni su Luka Modric, i nuovi diktat di Allegri e gli obiettivi del club rossonero per la stagione 2025/2026 che è ormai ai nastri di partenza.

Milan, Gabbia: “Avere Modric in squadra è fantastico”

“Avere Luka in squadra è fantastico“. Esordisce così Matteo Gabbia a La Gazzetta dello Sport parlando di Modric, nuovo acquisto del Milan. Il difensore rossonero, poi, ha continuato: “Giocare con un Pallone d’Oro e un campione del suo calibro è un qualcosa che non succede a tutti. Siamo vogliosi di imparare da lui e lo accoglieremo nel miglior modo possibile per consentirgli di essere un elemento fondamentale in campo e nello spogliatoio“.

Archiviate le amichevoli con Arsenal (sconfitta) e Liverpool (vittoria), il Milan come anticipato si appresta ad affrontare il Perth Glory nell’ultimo impegno prima di fare ritorno a Milanello. “Sono stati degli ottimi test e siamo riusciti a fare le cose che il mister ci ha chiesto. Ci sono margini di miglioramento e lavoreremo. Adesso avremo un’altra partita e cercheremo di mettere un tassello in più per arrivare preparati alla Coppa Italia“. L’esordio stagionale infatti è previsto il 17 agosto alle 21:15 contro il Bari.

“Il Milan non merita di stare fuori dalla Champions”

Protagonista in campo e nello spogliatoio rossonero, Gabbia si è poi soffermato anche sulla delusione di non giocare la Champions League e le altre coppe europee. “Non ho pensato come passerò quelle sere. Magari qualche gara la guarderò, ma rimarrà il dispiacere per non partecipare alla Champions. Un sentimento che si trasformerà in voglia di raggiungerla di nuovo“.

E proprio tornare nella massima competizione europea è l’obiettivo del Milan per la stagione 2025/2026: “Il Milan per la sua storia non merita di star fuori dalla Champions. Faremo di tutto per riportarcelo: è questo l’obiettivo primario della stagione“.