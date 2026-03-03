Matteo Gabbia si è sottoposto a un intervento chirurgico per un problema di ernia inguinale: il difensore del Milan starà fuori un mese

Brutte notizie per Massimiliano Allegri che perde Matteo Gabbia per circa un mese.

Il difensore, che non si è allenato nei giorni scorsi (e nemmeno oggi, 3 marzo) anche a causa di un problema alla coscia, è stato operato per un problema di ernia inguinale.

Gabbia ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra e si è deciso di procedere proprio con un’operazione chirurgica. L’intervento, avvenuto oggi, è riuscito perfettamente.

Ora, come anticipato, Allegri dovrà rinunciare a Gabbia per circa un mese. Il difensore farà rientro in Italia domani, 4 marzo, e comincerà il lavoro di fisioterapia.