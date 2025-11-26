Dalla vittoria del derby contro l’Inter agli obiettivi stagionali. Ecco le parole di Mattia Gabbia a Sky Sport

La vittoria del derby e gli obiettivi della squadra. Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport facendo il punto della situazione nella casa rossonera.

Gabbia ha esordito parlando della scorsa vittoria contro l’Inter: “Ogni derby è speciale, specialmente se c’è la bravura e la fortuna di vincere. Sono giorni in cui lavoriamo tanto, sappiamo che dobbiamo dare continuità. Stiamo bene insieme, siamo un gruppo sano. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici“.

Il difensore ha fissato gli obiettivi della squadra: “Penso che siamo allineati con Allegri, dobbiamo essere ludici, tranquilli e lavorare. Stiamo lavorando passo passo grazie al mister, quando saremo più avanti cercheremo di fare il meglio possibile per noi, per i tifosi e per la maglia che indossiamo“.

Matteo Gabbia ha concluso dicendo: “La mia crescita? Ho sempre avuto la voglia e l’ambizione personale di riuscire a diventare un giocatore importante per questa squadra. Ho grandi margini di miglioramento come tutti nella squadra, mi sento bene e mi sento parte integrante del gruppo. Spero che questo possa diventare un bellissimo anno per noi“.

Allegri e il titolarissimo Gabbia

Matteo Gabbia è uno dei titolarissimi del Milan di Massimiliano Allegri. Il difensore ha giocato 90′ in tutte e 12 le partite di campionato fin qui disputate. Il classe 1999 ha scalato le gerarchie fino a diventare un intoccabile dell’11 titolare della formazione rossonera.

Nella scorsa Serie A Gabbia aveva totalizzato 26 presenze e 2 reti. La prima è arrivata proprio nel derby contro l’Inter, un gol con cui il centrale regalò ai suoi la vittoria per 1-2.

La stagione del Milan

Il Milan ha iniziato nella migliore delle maniere la nuova stagione. I rossoneri occupano il secondo posto in campionato con 25 punti in 12 partite. I ragazzi di Allegri si sono rivelati, fin qui, pericolosi in attacco e solidi in difesa, come dimostrato dalle 18 reti segnate e dalle 9 subite.

Dopo l’inizio shock, con la sconfitta interna alla prima giornata contro la Cremonese, Allegri ha rimesso in sesto la squadra. Da quel momento i rossoneri hanno alternato vittorie e pareggi senza più subire ko. In classifica il Milan insegue la Roma, con i giallorossi che sono primi e a più 2 da Leao e compagni.