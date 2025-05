Il Milan Futuro perde i play-out con la Spal e retrocede in Serie D

La vittoria all’andata non basta: il Milan Futuro perde il ritorno dei play-out di Serie C e retrocede in Serie D

La formazione under 23 rossonera scende di categoria al termine di una stagione complessa che si conclude con la retrocessione nel calcio dilettantistico.

I ragazzi allenati prima da Daniele Bonera e successivamente da Massimo Oddo hanno chiuso la regular season in 18esima posizione nel girone B di Serie C.

7 vittorie, 13 pareggi e 18 sconfitte lo score complessivo del campionato, per un totale di 34 punti ottenuti in 38 giornate. Dopodiché, la doppia sfida persa ai play-out con la Spal che mantiene così la categoria.

Termina, dunque, nel peggiore dei modi la prima storica annata calcistica della seconda squadra del Milan.

Francesco Camarda, Milan (Imago)

Spal 2-0 Milan Futuro: U23 rossonera in Serie D

Ai play-out si sono affrontate la 17esima contro la 18esima del girone B di Serie C. All’andata la formazione di Oddo ha vinto 1-0 grazie a un calcio di rigore realizzato da Sandri.

Al ritorno, però, la doppietta di Molina ha indirizzato il successo per 2-0 della Spal. In virtù del miglior posizionamento in classifica, ai biancoazzurri sarebbe bastato un pareggio complessivo tra le due sfide. La Spal ottiene la salvezza e resta in Serie C, invece il Milan Futuro retrocede in Serie D.