In casa Milan si inizia già a programmare la prossima stagione: c’è stato un contatto nelle ultime ore tra Furlani e Paratici

Mentre in casa Milan giocatori e staff tecnico si preparano ad affrontare un mese di aprile di fuoco, in cui in ballo c’è un posto nelle competizioni europee e la finale di Coppa Italia, ai piani alti si inizia a programmare la prossima stagione.

In questo senso, ormai da diverse settimane Giorgio Furlani ha avviato una ricerca per il direttore sportivo del futuro, organizzando diversi colloqui con dirigenti candidati.

Tra questi, nella lista del club rossonero c’è anche Fabio Paratici, ex ds di Juventus e Tottenham.

La novità è che l’Amministratore Delegato del Milan e lo stesso Paratici hanno avuto un lungo contatto nelle ultime ore, ma non è ancora stata presa una decisione dal club.

Milan, contatto tra Furlani e Paratici

Nelle scorse ore, come detto, c’è stato un contatto tra Furlani e Paratici, in cui si è parlato della possibilità di lavorare insieme a partire dalla prossima stagione. In questo momento però nulla è stato ancora deciso, soprattutto lato Milan.

Questo infatti probabilmente non è stato né sarà l’unico incontro tra Furlani e l’ex Juventus, che comunque rimane uno dei candidati più concreti per occupare il posto di direttore sportivo.