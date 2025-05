Milan, Furlani: “Vendere i top? Non c’è nessuna necessità di fare sacrifici”

Le parole di Giorgio Furlani prima dell’ultima partita stagionale di Serie A del suo Milan contro il Monza

Manca sempre meno all’inizio dell’ultima partita stagionale del Milan. I rossoneri sfideranno il Monza, ormai già retrocesso, alle 20:45 a San Siro.

Prima del match è intervenuto ai microfoni di DAZN Giorgio Furlani per commentare il match e la stagione ormai terminata.

“Tra i nostri tifosi c’è delusione, rammarico, rabbia e frustrazione. Sono tutti sentimenti che abbiamo anche noi. La stagione si chiude oggi e dalla prossima settimana ricominceremo con la nuova stagione“, ha esordito.

Ha poi continuato: “Non si può parlare di una ragione perché siamo talmente distanti da quelle che erano le aspettative e da quello che volevamo, che non c’è un motivo ma sono tanti. Da domani si riparte e bisogna aggiustare e migliorare tante cose, perché la prossima stagione non può essere come è stata questa“. Direttore sportivo? “La settimana prossima sarà quella degli annunci, quindi abbiate un po’ di pazienza“.

Milan, le parole di Furlani

Furlani ha poi commentato: “Offerta irrinunciabile per Reijnders o un altro top? Non mi focalizzerei sui calciatori partenti, ma su cosa fare per integrare e rafforzare la rosa. Abbiamo fatto degli errori anche a livello di pianificazione della rosa e dobbiamo sistemarli nell’interesse del Milan e dei risultati dell’anno prossimo. Per come siamo gestiti, non c’è nessuna necessità di fare sacrifici“.

Infine ha concluso parlando di Conte: “Complimenti al mister e al Napoli per il loro successo. Un’impresa straordinaria“.