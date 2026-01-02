Milan, ufficiale l’arrivo di Fullkrug: il comunicato

Niclas Füllkrug

Il Milan ha il suo nuovo attaccante: è ufficiale l’arrivo di Fullkrug dal West Ham

Si trattava solamente di una formalità, adesso è tutto definito: Niclas Fullkrug è un nuovo attaccante del Milan.

L’attaccante tedesco, arrivato in Italia già il 22 dicembre per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà per i prossimi 6 mesi – e forse anche oltre – ai rossoneri, ha svolto negli ultimi giorni degli allenamenti con la squadra in attesa dell’apertura del calciomercato.

Ora che la finestra invernale è ufficialmente aperta, il Milan ha potuto depositare il suo contratto in Lega e ufficializzare il suo tesseramento.

Fullkrug arriva dunque in prestito gratuito, con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro che i rossoneri potranno scegliere se attivare al termine della stagione.

Il comunicato del Milan su Fullkrug

“AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niclas Füllkrug dal West Ham United FC. Nato ad Hannover (Germania) il 9 febbraio 1993, Niclas Füllkrug cresce nel Settore Giovanile del Werder Brema e trascorre la sua carriera calcistica in Germania dove gioca anche per il Greuther Fürth, il Norimberga e l’Hannover 96, prima di fare ritorno al Werder Brema nel 2019, con cui nella stagione 2022/23 si laurea capocannoniere della Bundesliga“.

“Nell’estate 2023 passa al Borussia Dortmund, dove colleziona in una sola stagione 42 presenze e 15 gol, di cui 3 in Champions League, competizione che lo vede titolare anche nella finale giocata contro il Real Madrid. Dopo l’avventura con il Borussia, l’attaccante tedesco approda in Premier League al West Ham United. Nel novembre 2022 riceve la sua prima convocazione per la Nazionale maggiore e viene incluso nella rosa che partecipa al Mondiale in Qatar. Niclas Füllkrug indosserà la maglia numero 9“.

