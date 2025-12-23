Fisico e carattere a servizio del Milan: alla scoperta di Niclas Füllkrug

Fullkrug, attaccante tedesco (Imago)

L’attaccante tedesco è arrivato a Milano ed è pronto ad affrontare una nuova avventura con la maglia del Milan

Manca sempre meno all’inizio del mercato di gennaio, ma nonostante ciò il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare ha già portato a casa il primo colpo della sessione invernale.

Nella giornata di oggi, martedì 23 dicembre, Niclas Füllkrug sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto con la squadra rossonera.

Allegri era alla ricerca di un nuovo elemento da aggiungere al reparto offensivo del Milan, visto anche l‘infortunio di Santi Giménez, costretto a sottoporsi all’intervento chirurgico dopo i numerosi problemi alla caviglia.

La stagione di Füllkrug non è iniziata al meglio ma l’attaccante classe 1993 ha voglia di riscattarsi con la maglia rossonera.

Fisico e carattere

Füllkrug sembra essere l’identikit giusto per l’attacco rossonero. L’attaccante tedesco ha le caratteristiche del classico numero 9 vecchio stile. Lücke, questo il suo soprannome, è molto bravo a occupare l’area di rigore e, se sfruttato nella maniera corretta, può diventare un vero jolly per Massimiliano Allegri.

Ma non solo. Füllkrug è un giocatore che ha carattere e all’interno dello spogliatoio si fa spesso sentire. Da ricordare sicuramente quando nella passata stagione, dopo il pareggio per 1-1 contro il già retrocesso Southampton, non riuscì a mantenere la calma davanti alle telecamere esprimendo tutta la sua frustrazione per il risultato: “Sono molto arrabbiato. Non deluso, solo arrabbiato. siamo stati una vera schifezza”. Oltre a un attaccante, il Milan potrebbe aver trovato un nuovo leader, pronto a farsi sentire quando ce n’è bisogno.

Niclas Füllkrug

I numeri di Niclas Füllkrug

L’impatto di Füllkrug nel calcio inglese è stato al di sotto delle aspettative. Per il tedesco 29 presenze, 3 gol e 2 assist in 1.290 minuti giocati: un rendimento ben diverso da quello mostrato nelle precedenti esperienze con Borussia Dortmund, Werder Brema, Hannover e Norimberga. Da qui la decisione di venire in Italia, dove, sotto la guida di Massimiliano Allegri, può trovare il minutaggio e gli stimoli giusti per tornare a dire la sua.

Non è la prima volta che il numero 9 attraversa un momento difficile. Nel 2019, infatti, Füllkrug ritorna a Brema, dove vive due stagioni deludenti culminate con la retrocessione in 2. Bundesliga. Da lì la svolta: nella stagione successiva segna 19 gol e serve 8 assist, contribuendo all’immediata promozione. Il suo rendimento non passa inosservato, tanto che la prima chiamata in nazionale arriva nel 2022, all’età di 29 anni. Con la maglia della Germania ha segnato con continuità segnando 14 reti in 24 presenze. Da ricordare anche la stagione 23/24 dove con la maglia del Borussia Dortmund totalizzò 43 presenze, 15 gol e 10 assist e il sogno di vincere la Champions League sfumato solo in finale contro il Real Madrid. Ora al Milan spera di tornare a vivere i giorni migliori.