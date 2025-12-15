Fullkrug-Milan, ipotesi prestito secco

Le ultime in casa rossonera

Archiviato il pareggio casalingo contro il Sassuolo, il Milan pensa alla Supercoppa e soprattutto al mercato.

Come raccontato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, Igli Tare è a Milanello per parlare con Allegri di prospettive e di futuro immediato.

Per la fase offensiva Niclas Füllkrug è un nome concreto: si tratta di un profilo che può fare al caso dei rossoneri perché ha delle caratteristiche diverse rispetto agli altri giocatori in rosa.

L’attaccante del West Ham potrebbe arrivare in prestito secco: oggi rappresenta un’ipotesi credibile, ma non certa.