Milan, Niclas Füllkrug è atterrato a Linate | FOTO e VIDEO

Redazione 22 Dicembre 2025

Le immagini dell’arrivo di Niclas Füllkrug a Milano

Niclas Füllkrug è atterrato a Milano nella serata di lunedì 22 dicembre.

L’attaccante tedesco è pronto per la nuova esperienza italiana dopo la parentesi inglese con il West Ham.

Il calciatore arriva al Milan sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

Martedì 23 dicembre, il classe 1993 si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il proprio contratto con il Milan.

 

