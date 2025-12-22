Milan, Niclas Füllkrug è atterrato a Linate | FOTO e VIDEO
Le immagini dell’arrivo di Niclas Füllkrug a Milano
Niclas Füllkrug è atterrato a Milano nella serata di lunedì 22 dicembre.
L’attaccante tedesco è pronto per la nuova esperienza italiana dopo la parentesi inglese con il West Ham.
Il calciatore arriva al Milan sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.
Martedì 23 dicembre, il classe 1993 si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il proprio contratto con il Milan.
Visualizza questo post su Instagram