Il centrocampista del Milan Youssuouf Fofana ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole

Youssouf Fofana è carico e vuole vincere con il Milan. Il centrocampista francese ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha fatto il punto sui temi dell’estate rossonera.

Da Allegri a Modric, l’ex Monaco ha esordito lanciando un messaggio alle rivali: “Siamo carichi, l’anno scorso è passato e non possiamo più cambiare niente. Adesso abbiamo la giusta cattiveria per la nuova stagione”

Fofana ha parlato di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan: “Sono pronto a mettermi a disposizione per Allegri. Ha un buon feeling con il gruppo e ci sta vicino: si parla di calcio ma anche di altro. Sul campo fa la differenza con quello che ci spiega e lo seguiamo“.

Fofana è convinto che l’ex Juventus sarà la marcia in più dei rossoneri: “Serviva un vincente come lui? Sì, ha vinto tanto in Serie A e in Champions. È un bene che sia qui“.

“Impareremo tanto da Modric”

Fofana ha parlato dei compagni di reparto. Su Samuele Ricci il francese ha dichiarato: “È un giocatore molto bravo, con e senza palla. In poco tempo avrà i giusti automatismi“. Il mediano ha parlato anche di Luka Modric: “Tutti siamo disposti a sacrificarci per il Pallone d’Oro. Non vediamo l’ora di allenarci con lui. Da uno così c’è da imparare, al Milan darà tanto“.

Per il Milan e Fofana la qualificazione alla prossima Champions League è d’obbligo: “Non può sfuggire. Ogni stagione il Milan deve giocare in Champions. Quella della società non è una richiesta: per il Milan non c’è possibilità di scelta“.

“L’obiettivo è tornare competitivi”

Il Milan non giocherà le coppe. Il fattore può essere un vantaggio, anche se Fofana non è completamente d’accordo: “Sì e no, le coppe le disputano in 6-7 squadre mentre le altre avranno il nostro stesso tempo per preparare le gare di campionato“. Sul Napoli che ha vinto lo scudetto senza coppe il francese ha risposto così: “Non dobbiamo guardare il Napoli, ma noi stessi. L’obiettivo è vincere tutte le partite e tornare competitivi“.

Infine, Fofana ha parlato di Paul Pogba. L’ex Juventus, dopo la lunga squalifica, è tornato in campo con il Monaco. Il centrocampista del Milan si è espresso così sul Campione del Mondo francese: “Gli auguro tutto il bene del mondo, Paul ha la mia ammirazione: la mia generazione lo ha visto giocare nella Juve e nel Manchester United, vincere con la Francia. Siamo tutti contenti di questa notizia“.