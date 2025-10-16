Questo sito contribuisce all'audience di

Youssouf Fofana: “Ogni anno il Milan deve pensare allo scudetto”

Redazione 16 Ottobre 2025
Youssouf Fofana, Milan (Imago)

Youssouf Fofana ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. Ecco le parole del centrocampista del Milan

Il pensiero scudetto e gli obiettivi rossoneri. Questa mattina, il centrocampista del Milan Youssouf Fofana ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Oggi, 16 ottobre, il francese è andato a fare visita ai bambini dell’ospedale pediatrico Buzzi di Milano grazie all’iniziativa promossa da Fondazione Milan.

Fofana ha esordito dicendo: “Giochiamo per il Milan, è normale pensare allo scudetto, ma ci sono tante cose prime di essere vicini a questo obiettivo“.

Il centrocampista francese ha continuato così: “Come un giocatore del Milan, dobbiamo pensare allo scudetto ogni anno, è normale. Lavoriamo per questo, andiamo in campo per vincere ogni partita e alla fine facciamo il conto“.

Il rossonero ha puntualizzato: “Non voglio dire che se non vinciamo lo scudetto la stagione è sbagliata, ma è vero che se lo vinciamo dopo l’anno scorso sarà una gran gioia“.

Milan, Youssouf Fofana (Imago)

L’inizio di stagione del Milan

Il Milan è stato protagonista di un inizio di stagione entusiasmante. I rossoneri si trovano al terzo posto in classifica, con 13 punti in 6 partite. Massimiliano Allegri sembra aver risollevato le sorti di una squadra che, dopo la scorsa stagione, aveva bisogno di nuovi leader per risalire la classifica.

Detto, fatto. L’arrivo del nuovo allenatore e di un “maestro” come Luka Modric hanno cambiato la fisionomia della squadra. Come dichiarato da Fofana, la squadra ha una mentalità diversa rispetto alla scorsa stagione e, visti i risultati, a Milanello sognare lo scudetto non sembra un’utopia.