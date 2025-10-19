I tifosi rossoneri hanno accolto così l’ex allenatore del Milan, tornato a San Siro da avversario: applausi e standing ovation.

Sono passati ben 1246 giorni da quel pomeriggio di Reggio Emilia. Ne sono passati ‘solamente’ 512 dal saluto che San Siro gli ha regalato nel maggio di quasi due anni fa. In mezzo è successo di tutto. Nel bene e nel male. Eppure San Siro non ha dimenticato, e a distanza di 512 giorni ha riaccolto Stefano Pioli come se nulla – o quasi – fosse cambiato.

Appena la Fiorentina è entrata in campo per il riscaldamento, la Curva Sud lo ha omaggiato con un coro (seguita da tutto lo stadio), poi lungo applauso durante la lettura delle formazioni. L’allenatore ha salutato e ringraziato. Le telecamere di Milan TV lo hanno poi inquadrato durante un abbraccio con Zlatan Ibrahimovic.