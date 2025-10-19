Milan-Fiorentina, rigore per i rossoneri dopo OFR: cosa è successo
Episodio analizzato al VAR nell’area di rigore della Fiorentina che ha portato all’assegnazione del penalty. Leao fa 2-1.
Il Milan va in vantaggio al minuto 86 del match contro la Fiorentina sugli sviluppi di calcio di rigore. Il penalty è stato assegnato dopo On Field Review per un episodio accaduto qualche istante prima.
Gimenez riceve una manata in area da Parisi che inizialmente non viene ritenuta fallosa da Marinelli, direttore di gara.
L’arbitro viene però richiamato al VAR e la decisione dopo la revisione è quella di assegnare il penalty con questo annuncio: “A seguito di revisione il numero 65 della Fiorentina commette un fallo da rigore”.
Sul dischetto si presenta Leao che realizza e porta avanti il Milan.