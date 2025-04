Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Tomori torna titolare

Le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori per la partita di campionato tra Milan e Fiorentina, valida per la 31esima giornata di Serie A

Sono pronte a scendere in campo, per la loro 31esima giornata di Serie A, anche Milan e Fiorentina.

Sia per gli uomini di Conceição che per quelli di Palladino, quella di stasera a San Siro sarà una sfida fondamentale.

Entrambe sono infatti a caccia di punti, per non prendere troppa distanza rispetto alle dirette inseguitrici per il treno destinazione Europa.

I due allenatori schierano in campo la loro miglior formazione: di seguito, le loro scelte.

Come arrivano le due squadre

Il Milan è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Napoli al Maradona, e si trova attualmente al nono posto alle spalle proprio della Fiorentina. La zona Europa non dista troppi punti, ma sarà imperativo per Pulisic e compagni centrare il successo per migliorare il trend delle ultime 5 di Serie A: 3 sconfitte e solo due vittorie.

Discorso non del tutto diverso per i toscani allenati da Palladino: attualmente i viola occupano infatti la posizione davanti al Milan solo con 4 punti in più, e nelle ultime 5 sono arrivati due KO rispettivamente contro Napoli e Verona. Importanti, invece, i successi contro Juve e Atalanta: assoluta benzina in vista dei quarti di finale di Conference League contro il Celje.

Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Abraham. Allenatore: Sérgio Conceição.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.