Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, posticipo della 7a giornata di Serie A in programma alle 20:45

Milan e Fiorentina chiudono la domenica della 7a giornata di Serie A con il posticipo delle 20:45 in programma a San Siro.

I rossoneri arrivano a questa partita dopo un pareggio contro la Juventus a Torino con non pochi rimpianti. Con una vittoria la squadra di Allegri ha la possibilità di balzare al primo posto in solitaria

Momento opposto per i viola, che hanno iniziato la stagione in modo negativo, e si ritrovano ora in fondo alla classifica, in piena zona retrocessione.

Allegri è stato costretto a scelte forzate data l’emergenza infortuni; Pioli ha invece recuperato tutti i giocatori

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Sala, Odogu, De Winter, Balentien, Gimenez.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Gudmundsson, Sabiri, Comuzzo, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi, Piccoli

Dove vedere la partita in TV e streaming

