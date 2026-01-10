Alla vigilia della gara con la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha presentato il match dei rossoneri in conferenza stampa: le sue parole

“Modric e Füllkrug titolari? Ho recuperato Nkunku, quindi ne ho 4 davanti: due partono titolari e due dalla panchina. Modric difficilmente partirà dal primo minuto. La Fiorentina è più in salute adesso, e sarà una sfida difficile, ma dovremo giocare una bella partita sotto l’aspetto fisico e tecnico”: comincia così Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro la Fiorentina. L’allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa verso il match contro i viola, il primo valido per il girone di ritorno.

Sui rivali ha poi ammesso: “La Fiorentina è una squadra di valore, poi ci sono delle stagioni che vanno male. Dobbiamo fare una bella partita per dare seguito ai risultati che stiamo facendo”.

Ha proseguito parlando di arbitri: “Abbiamo una buona squadra arbitrale in Italia. Non è facile oggi, si va molto veloci e credo che il VAR stia aiutando molto, ma trovarvi un equilibrio è molto difficile. Si esaminano comunque situazioni soggettive, e quindi le opinioni sono discordanti. Prima la responsabilità era dell’arbitro, ora si è spostato tutto a Lissone. L’arbitro può fare poco, sulle cose soggettive è difficile: in matematica 2+2 fa 4; in italiano in tema a qualcuno può piacere e a qualcuno no”.

Sul gesto di Pavlovic prima del rigore del Genoa ha detto: “Sono cose che succedono nel calcio, a distanza di tempo se le guardi ti fanno anche sorridere”.

Milan, Allegri: “Abbiamo i punti che meritiamo”

“I punti persi con le piccole? Se abbiamo questi punti, sono quelli che ci meritiamo. Ne abbiamo 39 e credo che abbiamo fatto un buon percorso, e dobbiamo analizzare e migliorare indipendentemente dal risultato le prestazioni. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte”, ha spiegato Allegri in conferenza

Sugli alti e bassi all’interno dei 90′ ha ammesso: “Sicuramente abbiamo un doppio volto. Dobbiamo trovare l’equilibrio per fare bene dall’inizio, saper rimanere in partita quando gli avversari fanno bene e poi ritornare a dominare quando calano”.

Milan, Allegri: “In questo momento ci sarà qualche cambiamento”

Su Ricci e Jashari ha detto: “Giocando poco è difficile sostituire, in questo momento, Modric e Rabiot. Jashari è un giocatore molto bravo con un grande futuro davanti a sé; Ricci si mette a disposizione sempre. Non so chi dei due giocherà domani, magari entrambi”.

“Differenze tra Kean e Leao? Sono due ragazzi straordinari, due ragazzi d’oro con grandissime potenzialità ma caratteristiche completamente diverse”.