Le formazioni ufficiali di Conceiçao e Bosschaart per Milan-Feyenoord, match valido per il ritorno dei playoff di Champions League.

Torna in campo la Champions League, con le partite di ritorno dei playoff per l’accesso agli ottavi di finale.

Tocca al Milan, che nell’anticipo delle 18:45 ospita il Feyenoord a San Siro, per cercare di conquistare il turno successivo dopo la sconfitta subita in Olanda.

Al De Kuip, infatti, la squadra di Bosschaart è riuscita a sbloccare il match dopo soli 3′ minuti, grazie a Igor Paixao. Il risultato non si è mosso dall’1-0 per gli olandesi, che arrivano a San Siro con un minimo vantaggio.

A circa un’ora dalla partita, le formazioni ufficiali di Conceiçao e Bosschaart.

Le formazioni ufficiali di Milan-Feyenoord

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Pavlovic, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Sergio Conceicao

A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Camarda, Chukwueze.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Hadj, Redmond, Paixao. All. Pascal Bosschaart

A disposizione: Andreev, Ka; Giersthove, Mitchell; Stengs, ‘T Zand, van den Elshout; Carranza, Ivanušec, Osman, Sliti.

Dove vedere Milan-Feyenoord in TV e streaming

Il match tra Milan e Feyenoord, in programma martedì 18 febbraio alle ore 18:45, si giocherà a San Siro. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport per quanto riguarda la TV, mentre in streaming sarà disponibile su NOW e Sky Go.

--> --> -->-->